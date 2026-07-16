Il termine per modificare la denominazione del club, fissato dalla Figc, era il 15 luglio. Da ieri non è più possibile effettuare il cambio di nome, quindi la squadra continuerà a chiamarsi Ars et Labor Ferrara anche nella stagione 2026-27. La deadline è stata rispettata solo sulla carta, dato che i tempi tecnici non sono stati sufficienti per completare la procedura. Il club manterrà quindi il nome attuale per almeno un’altra stagione.

Niente da fare, anche nella stagione 2026-27 almeno sulla carta la Spal continuerà a chiamarsi Ars et Labor Ferrara. La deadline per cambiare la denominazione fissata dalla Federcalcio era il 15 luglio, quindi da ieri il club biancazzurro non ha più la possibilità di procedere. L’acquisizione da parte del Comune di Ferrara del marchio nell’ambito dell’asta effettuata giovedì scorso aveva acceso la speranza dei tifosi, che confidavano di mandare subito in archivio il nome che ha caratterizzato una stagione non certo da ricordare per la società di via Copparo. Invece i tempi tecnici ristretti hanno impedito l’operazione, anche perché il Comune di Ferrara non ha avuto l’immediata disponibilità dell’ovetto, che poi avrebbe dovuto compiere altri due passaggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La deadline per cambiare la denominazione fissata dalla Figc era il 15 luglio, quindi da ieri il club biancazzurro non può più procedere. Mancano i tempi tecnici per il cambio del nome. Sarà ancora Ars et Labor per una stagione

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