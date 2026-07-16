La cultura sale in quota Decolla La Milanesiana

Da ilgiorno.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bormio si svolge il fine settimana della Milanesiana, un evento culturale che si estende da oggi a domenica. La manifestazione comprende spettacoli di arte, cinema e cultura, con quattro serate dedicate. Tra gli ospiti ci sono attori e artisti noti, che si esibiscono presso il Cinema Teatro Plinius, il Museo Civico e la Piazza del Kuerc. La rassegna si svolge nel cuore delle Alpi, coinvolgendo diverse location del centro storico.

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A Bormio incomincia il fine settimana dedicato alla Milanesiana: da oggi a domenica arte, cinema e cultura nel cuore delle alpi. Cristiana Capotondi, Paolo Rossi, Anna Valle e Giancarlo Giannini saranno protagonisti di quattro serate tra il Cinema Teatro Plinius, il Museo Civico e la storica Piazza del Kuerc di Bormio. Un modo per vivere i luoghi simbolo della cittadina attraverso le voci di grandi interpreti dello spettacolo italiano. Da oltre vent’anni, il festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi porta letteratura, musica, cinema, arte, scienza e filosofia in più di venti città italiane e internazionali. Nel 2026 la manifestazione affronta la tematica "Il Desiderio e la Legge". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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