Una conduttrice ha condiviso il suo amore per un attore, descrivendo le qualità positive che cerca in una relazione. Ha evidenziato comportamenti quotidiani e gesti semplici come segnali di compatibilità e sincerità tra due persone. La riflessione si concentra sulla capacità di riconoscere i segnali di una relazione sana attraverso azioni pratiche e spontanee, piuttosto che grandi gesti o eventi eccezionali.

C ome si fa a capire se una persona è quella giusta? Forse non servono i grandi gesti da rom-com, la maggior parte delle volte gli indizi si celano dietro semplici e piccoli gesti quotidiani. A ricordalo, in questi giorni, ci ha pensato Michelle Hunziker. La presentatrice ha parlato a cuore aperto della sua storia d’amore con Giulio Berruti. In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, Hunziker ha raccontato i suoi sentimenti con una sincerità tale che, senza volerlo, ha fornito una piccola guida di segnali preziosi per definire una relazione sana. Consigli utili a chiunque si stia chiedendo se la persona con cui condivide il proprio tempo sia davvero quella giusta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La conduttrice ha raccontato il suo amore per l'attore con parole che sembrano una checklist perfetta delle "green flag" da ricercare in una relazione sana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lino Guanciale: In amore anche gli uomini evoluti fanno ancora fatica a lasciare andare

Notizie e thread social correlati

Ambra e la relazione con Pico Cibelli: «Mi ha vista struccata dal primo giorno, il suo sorriso porta via la negatività: parlavo d'amore in un podcast, commentò una mia frase e da lì...»Da un commento pubblicato sui social emerge che l’attrice e il suo partner sono stati visti insieme fin dal primo giorno senza mascherarsi.

Mel Gibson, a Roma con amore: chi è Antonella Salvucci, l’attrice italiana che ha avuto una relazione con Sean Penn (conosciuto tramite Paolo Sorrentino)L’attore statunitense è stato in visita a Roma, dove ha diretto la seconda parte del suo film.

Temi più discussi: Michelle Hunziker su Giulio Berruti: Il matrimonio? Mai dire mai; Incidente in barca per Nunzia De Girolamo, Michelle Hunziker e Giulio Berruti si improvvisano infermieri; Csaba dalla Zorza ricoverata d'urgenza dopo un malore: La luce si è spenta; Un veto Mediaset su Barbara D'Urso in Rai? Ma va… Non è affar nostro: Pier Silvio torna (severo) sulla ex conduttrice.

#BattitiLive, Ilary Blasi svela il suo tormentone dell’estate e poi confessa: #PechinoExpress? Non parteciperei mai dopo che Chanel mi ha raccontato che… La conduttrice torna sul palco dello show e sarà affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia x.com

Elenoire Casalegno si racconta a 50 anni: Non sono stata amata come avrei volutoCinquant'anni rappresentano spesso un momento di bilanci, e per Elenoire Casalegno non fa eccezione. La conduttrice ha aperto il suo cuore in una lunga intervista con il settimanale Chi, ... tgcom24.mediaset.it

Mara Venier: Mi lavavo con l’Ajax, quello delle pentole. Mi dicevano che ero figlia di un marochin. Il lavoro è sempre stata la mia medicinaMara Venier si racconta tra vita privata, carriera, amore e futuro. La conduttrice di Domenica In è stata ospite de Il fienile, il podcast di Luca Zaia, e durante la conversazione ha ripercorso ... corriereadriatico.it