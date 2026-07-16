In Francia, è stata avviata una petizione online chiedendo di rigiocare la partita contro la Spagna, a causa di un presunto errore arbitrale durante il rigore. La richiesta nasce dalla segnalazione che, nel momento del penalty, un giocatore spagnolo avrebbe toccato il pallone con la mano. La petizione ha ottenuto numerose adesioni, portando alla richiesta di un nuovo incontro.

Rigiocare Francia-Spagna a causa del presunto errore arbitrale in occasione del rigore realizzato da Oyarzabal. È l'idea di alcuni francesi che hanno lanciato una petizione su internet: "In occasione del penalty concesso alla Spagna, Lamine Yamal tocca il pallone con la mano - si legge -. La Francia non avrebbe dovuto subire quel primo gol, che cambia completamente l'andamento della partita. Lo sport deve essere giocato secondo le regole, e non sono state rispettate". La petizione, alle 15 di oggi, ha raccolto poco meno di 49mila firme. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - La clamorosa petizione che spopola in Francia: "Rigiochiamo la sfida con la Spagna". Ecco perché

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