Durante una partita dei Mondiali 2026, la Spagna ha battuto la Francia con una vittoria schiacciante. Il giovane attaccante Lamin Yamal ha partecipato con due foto e una provocazione, anche se non al massimo della forma. Le sue condizioni fisiche sono ancora precarie a causa di un infortunio subito in primavera, ma la sua sicurezza e intelligenza in campo sono evidenti. La sua presenza ha attirato l’attenzione nonostante le difficoltà fisiche.

Non è ancora il Lamine Yamal che conosciamo, ubriacante e travolgente. Le condizioni fisiche sono ancora precarie, ma la sicurezza di sé e l'intelligenza quelle no, il brutto infortunio patito con il Barcellona in primavera non le ha cancellate. Il fenomeno fresco 19enne ha trascinato la Spagna alla finale del Mondiale, guidando le Furie rosse alla vittoria per 2-0 alla favoritissima Francia di Mbappè e Olise in semifinale. Avrebbe anche segnato il gol del 3-0 con un'azione "marchio di fabbrica", scatto sul centrosinistra, sterzata e mancino all'incrocio. Tutto annullato per un fuorigioco in partenza, ma la festa è piena comunque. Lamal era carico a pallettoni, fin dalla vigilia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Mondiali 2026, la Spagna travolge la Francia: Lamin Yamal, due foto e una clamorosa provocazione

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Paris in Tears, Madrid Erupts! Spain Crush France 2-0 to Reach World Cup Final | APT

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