La chimica europea affronta due crisi: le piccole e medie imprese sono sotto pressione, mentre i mercati azionari mostrano un aumento dei prezzi. Il settore è colpito dall’aumento dei costi dell’energia e da una burocrazia difficile da gestire. Gli acquisti di prodotti chimici indicano un atteggiamento di cautela e preoccupazione tra gli operatori, in un contesto di tregua temporanea nel caos geopolitico.

Il caro energia e una burocrazia asfissiante abbattono il settore. Mentre gli acquisti sul mercato sono il segno del panico e dell’attuale tregua nel caos geopolitico. C’era una volta l’epoca in cui Raul Gardini, nel pieno dell’epopea Enimont-Montedison, proclamava: «La chimica sono io». Oggi, a metà del 2026, di quella stagione restano macerie e nostalgia. Nel listino italiano non figura più una grande società chimica quotata, mentre il settore europeo è schiacciato da energia cara, da un gas che costa 3,3 volte più che negli Stati Uniti e da una regolazione sempre più penalizzante. Eppure, la Borsa sembra raccontare un’altra storia. Da inizio anno lo Stoxx Europe 600 Chemicals guadagna il 15,79%, ma a tre anni il progresso si ferma al 10,71%. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La chimica europea è divisa in due: pmi soffocate e Borsa «drogata»

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