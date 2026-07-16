Franco L’Abbate, restauratore e pittore di 83 anni, gestisce a Polignano a Mare alcune botteghe-museo che raccolgono oltre 60 anni di oggetti storici. Tra le esposizioni figurano una cartolina di Hitler, una foto di Mussolini e una bolla papale del 1617. Le collezioni sono nate dall’attività di studio e lavoro di L’Abbate, che ha accumulato pezzi storici e documenti nel corso della sua vita, esposti in un contesto di vicolo e vista panoramica.

«Ho collezionato la storia in 60 anni di studio e di lavoro». Franco L’Abbate, restauratore e pittore di 83 anni, ha trascorso una vita nelle sue ‘botteghe-museo’ nel centro di Polignano a Mare, tra le scritte luminose di via Roma e la vista panoramica di via Narciso. Nei suoi negozi è custodita la storia: piatti in ceramica, dipinti a mano e risalenti al 1600; vasi e anfore del 1800 ritrovati a Grottaglie e Martina Franca; piastrelle di dimore nobiliari del 1500 e molti altri reperti ancora.«La mia passione per il collezionismo storico è iniziata dall’interesse per cartoline e fotografie. Qui, infatti, conservo ritratti fotografici di Elvis Presley degli anni ‘60, insieme a quelli di Gramsci, Berlinguer e Mussolini - espone il noto collezionista - ma anche calendari che nel 1900 venivano distribuiti nei locali dei barbieri a fine anno. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - La cartolina di Hitler, la foto di Mussolini e la bolla papale del 1617: cosa c'è nelle botteghe-museo di Franco L'Abbate a Polignano, che affascina i visitatori

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