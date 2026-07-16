La Carta del Docente è un’opportunità | trasforma il tuo credito in competenze prima della sospensione della piattaforma Contatta Eurosofia

La piattaforma dedicata ai docenti sarà sospesa a breve, quindi è importante utilizzare subito il credito della Carta del Docente. Questa risorsa consente di investire in corsi di aggiornamento e strumenti innovativi, facilitando la crescita professionale degli insegnanti. Per approfittarne prima della chiusura, è possibile contattare Eurosofia, che offre supporto per l’utilizzo del credito residuo. La Carta del Docente rappresenta un’opportunità concreta per migliorare le competenze e aggiornarsi continuamente.

Ogni docente dispone di una risorsa preziosa per la propria crescita professionale: la Carta del Docente. Non è solo un contributo economico, ma uno strumento pensato per sostenere l’aggiornamento continuo, favorire l’innovazione didattica e accompagnare gli insegnanti nell’evoluzione della scuola. Con la prossima sospensione della piattaforma per la generazione dei buoni, prevista entro il 31. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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