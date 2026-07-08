Carta del Docente | attenzione alla scadenza del 31 agosto 2026 utilizza il credito prima che venga perso su wwwMasterMnemosineit

Il 31 agosto 2026 rappresenta una data fondamentale per i docenti che hanno ancora credito residuo sulla Carta del Docente relativo all’anno scolastico 20242025. Le somme non utilizzate entro tale termine andranno definitivamente perse. Ecco cosa scade, quali crediti restano disponibili e come utilizzare il bonus per investire nella propria formazione attraverso master, corsi di perfezionamento, certificazioni e altri percorsi universitari su MasterMnemosine.it Molti docenti hanno ancora una parte del credito della Carta del Docente non utilizzata. Si tratta di una situazione che merita particolare attenzione, perché il 31 agosto 2026 rappresenta una scadenza fondamentale: le somme residue relative all’anno scolastico 20242025, se non utilizzate entro tale data, andranno definitivamente perse. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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