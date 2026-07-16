La cantante ha lottato contro un linfoma di Hodgkin e ha dedicato la sua tesi ai possibili legami ambientali connessi al tumore partendo dalla sua terra d' origine

La cantante, nota come BigMama, si è laureata in Urbanistica al Politecnico di Milano, condividendo con i fan le foto del giorno della discussione. Durante la cerimonia, portava una corona d’alloro e aveva gli occhi lucidi, circondata dalla famiglia. La cantante aveva già affrontato un linfoma di Hodgkin e aveva dedicato la sua tesi ai possibili legami ambientali con il tumore partendo dalla sua terra d’origine.

U na corona d’alloro in testa, gli occhi lucidi, la famiglia stretta intorno a lei. BigMama è diventata dottoressa. La cantante, all’anagrafe Marianna Mammone, si è laureata in Urbanistica al Politecnico di Milano, e lo ha raccontato ai suoi fan con le foto del giorno della discussione, circondata da genitori e amici. La cantante ha lottato contro un linfoma di Hodgkin diagnosticato a soli 23 anni. La sua tesi è dedicata « a tutte le vittime del cancro. A chi ne custodisce la memoria tra le pagine già scritte, a chi continua a scriverle, riga dopo riga, e a chi ha dovuto affidare l’ultimo capitolo al silenzio ». BigMama: età, fidanzata, Sanremo, Primo Maggio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Natalia Paragoni: «Ho scoperto un linfoma di Hodgkin mentre aspettavo Beatrice»

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