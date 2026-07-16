La Biennale di Venezia ha deciso | farà ricorso contro i tagli annunciati dall’Europa

La Biennale di Venezia ha annunciato che farà ricorso al Tribunale Europeo contro i tagli di finanziamento di due milioni di euro annunciati dall’Europa. La comunicazione ufficiale arriverà a Ca’ Giustinian, sede della manifestazione. La decisione è stata presa in risposta alla sospensione del finanziamento, che la Biennale intende contestare legalmente. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata oltre a questa decisione.

Quando la comunicazione ufficiale dell’Europa con la sospensione del finanziamento di due milioni di euro arriverà a Ca’ Giustinian, troverà ad accoglierla una Biennale decisa a difendersi con un ricorso al Tribunale Europeo. È questo il succo della riunione del consiglio d’amministrazione della Biennale svoltasi ieri mattina nello storico palazzo sul Canal Grande. Ad accennarlo è stata la Direttrice degli Affari legali della fondazione, Debora Rossi. Come questo ricorso si articolerà e su quali basi, dipenderà dalla comunicazione dell’Eacea che, appunto, a Venezia non è ancora arrivata. La Biennale paga a caro prezzo la ripresa dei rapporti con la Federazione Russa che hanno portato alla riapertura del Padiglione Russo alla Biennale d’Arte in corso fino a novembre. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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