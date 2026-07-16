Nella città di Kostyantynivka, nell’est dell’Ucraina, si sono intensificati gli scontri tra le forze coinvolte nel conflitto. La zona è strategicamente importante, poiché collega le città di Kramatorsk e Slovjansk, punti chiave nel Donbass. La contesa si svolge sia sul terreno che nelle narrazioni pubbliche, con un aumento delle tensioni tra le parti. La situazione rimane in evoluzione, senza che siano stati annunciati esiti definitivi.

La città di Kostyantynivka, nell’Ucraina orientale, continua a essere contesa, non soltanto per il suo enorme valore strategico quale “porta d’accesso” verso Kramatorsk e Slovjansk – le ultime grandi roccaforti ucraine del Donbass – ma anche perché è diventata il terreno di uno scontro narrativo tanto acceso quanto quello combattuto sul campo. Se la sua caduta aprirebbe a Mosca la strada verso il controllo pressoché completo della regione di Donetsk, il modo in cui essa viene raccontata rivela molto anche dello stato della guerra. I russi sono entrati a Kostyantynivka, questo è ormai difficilmente contestabile. Che la città sia già stata «completamente conquistata», come rivendica Mosca, o che al suo interno resistano ancora reparti ucraini, come sostiene Kiev, rischia ormai di essere una distinzione più politica che militare. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© It.insideover.com - La battaglia di Kostyantynivka mette alla prova la strategia occidentale in Ucraina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il caso Ferretti mette alla prova la strategia italiana sulla CinaRecentemente, una decisione presa da un professionista del settore finanziario ha attirato l’attenzione, anche se il suo nome non compare nelle...

La memoria storica mette alla prova le diplomazie polacca e ucrainaLe diplomazie polacca e ucraina sono state messe alla prova da tensioni legate alla memoria storica.

Argomenti più discussi: Ucraina: il punto sull’avanzata russa a Kostyantynivka, dove si continua a combattere; La battaglia di Kostyantynivka mette alla prova la strategia occidentale in Ucraina - InsideOver.

3 luglio 2026, Russia - Ucraina BATTAGLIA PER KOSTYANTYNIVKA: FASE FINALE Il raggruppamento russo Sud sta occupando gli ultimi quartieri della città. La caduta, prevista entro luglio 2026, aprirà la strada verso l'agglomerato di Slavyansk-Kramatorsk x.com

Cremlino, 'abbiamo conquistato la roccaforte di Kostyantynivka nel Donetsk' reddit

Putin: Conquistata Kostyantynivka. Ma Kiev negaGli ucraini: continuiamo a resistere. Ma la città-fortezza del Donetsk è in una situazione disperata. E i russi vanno all'assalto pure a Sumy e Lyman ... repubblica.it

Ucraina: a Kostyantynivka situazione grave, ma non collassoRedazione 23 Giugno 2026, 15:35 Roma, 23 giu. (askanews) – Nell’Ucraina orientale, nell’Oblast di ... msn.com