Lelettorale Fratoianni | il Parlamento non è roba vostra

Il leader di un partito di sinistra ha affermato che il Parlamento, la Costituzione e la Repubblica non appartengono a nessuno in particolare. Ha criticato chi sostiene il premierato senza proporre modifiche costituzionali, invitando i sostenitori a presentarsi agli italiani con una proposta di cambiamento. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico, senza riferimenti a persone o enti specifici.

Roma, 16 lug. (askanews) - "Il Parlamento non è roba vostra, la Costituzione non è roba vostra, la Repubblica non è roba vostra. Se volete fare il premierato dovete avere il coraggio di cambiare la Costituzione presentandovi davanti agli italiani. Prenderete un altro ceffone ma dovete avere il coraggio di farlo perché non è roba vostra. Questo è il punto politico". Così, in sede di dichiarzioni di voto sulla legge elettorale il leader di Avs Nicola Fratoianni. "Ed è inutile - ha aggiunto Fratoianni - che Meloni sfidi le opposizioni. In Senato voteremo contro tutti i vostri emendamenti perché il punto è la politica, è l'obiettivo: è inemendabile questa legge per il suo obiettivo che noi contrastiamo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Fratoianni: Legge elettorale una schiforma

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