Kate Middleton indossa sempre i tacchi, in qualsiasi stagione e su qualsiasi tipo di superficie, anche quando è pericoloso e il rischio di inciampare è alto. Lo esige il dress code di Corte e lei obbedisce. Ma ha un paio di trucchi che le permettono di non affondare nell’erba e sopportare gli stiletti col caldo e i piedi gonfi, evitando incidenti imbarazzanti. Kate Middleton, come fa a non affondare coi tacchi nell’erba. Sono rare le apparizioni pubbliche in cui Kate Middleton non porta i tacchi. Di solito, si limitano alle uscite nella natura, quando deve fare delle escursioni o impegnarsi in qualche attività all’aria aperta coi bambini. In questi casi, indossa sneaker o scarponcini, a seconda appunto del programma che ha in agenda. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Kate Middleton, il trucco per sopportare i tacchi col caldo e non affondare nell’erba

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