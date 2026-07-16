Juventus Next Gen inizia la nuova stagione | ufficiale Konate Guerra rinnova

La nuova stagione della Juventus Next Gen è iniziata con i primi allenamenti dopo le visite mediche. Il team si è riunito sotto la guida di Massimo Brambilla. Durante la settimana, sono state annunciate due novità: il rinnovo di contratto del capitano e l’arrivo ufficiale di un nuovo giocatore, Ismael Konate.

La stagione della Juventus Next Gen è ufficialmente iniziata. Dopo i primi giorni dedicati alle visite mediche, il gruppo è tornato in campo per i primi allenamenti agli ordini di Massimo Brambilla, che in settimana ha ricevuto due importanti novità: il rinnovo di contratto del capitano Simone Guerra e l’ufficialità dell’ arrivo di Ismael Konate. Konate, secondo rinforzo offensivo. Dopo l’arrivo di Okolo, si continua a lavorare per consegnare a Brambilla una rosa competitiva ed ampia. Nei giorni scorsi Konate aveva già sostenuto le visite mediche e, dopo aver limato i dettagli della trattativa, è arrivata l’ufficialità del suo trasferimento a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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