Juventus Next Gen ora è anche ufficiale | capitan Guerra rinnova al 2027

La Juventus Next Gen ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto di Simone Guerra, che rimarrà con il club fino al 2027. Guerra, capitano e miglior realizzatore nella storia della squadra, ha firmato il nuovo accordo dopo aver già avuto un ruolo di rilievo nella formazione. La società ha diffuso il comunicato ufficiale confermando la prosecuzione del rapporto contrattuale con il giocatore.

. Il comunicato del club bianconero sul prolungamento. Ve lo avevamo anticipato, ora è ufficiale: Simone Guerra – capitano e miglior realizzatore nella storia della Juventus Next Gen – ha rinnovato fino al 2027. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL COMUNICATO – La Juventus Next Gen anche il prossimo anno potrà contare sulle giocate e i gol del suo bomber e capitano, Simone Guerra, che rinnova il contratto e prolunga il suo accordo con il Club fino al 30 giugno 2027. L’attaccante classe 1989 è ormai uno dei punti fermi della Next Gen, protagonista dal 2023 dell’avventura bianconera, e diventato la scorsa stagione il miglior realizzatore della storia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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