Juventus continua la caccia all’attaccante | sondato Richarlison

La Juventus ha sondato Richarlison come possibile rinforzo per l’attacco nella stagione 2026-2027. Dopo aver acquistato Jeff Ekhator dal Genoa, l’amministratore delegato sta cercando un altro attaccante da aggiungere al reparto offensivo. La società non ha ancora ufficializzato trattative o offerte, ma il nome del giocatore brasiliano è stato inserito tra le possibili opzioni. La ricerca di un nuovo attaccante prosegue senza sosta.

Una nuova suggestione. La Vecchia Signora non si da pace e vuole assolutamente completare il “parco attaccanti” per la stagione 20262027: dopo l’arrivo di Jeff Ekhator dal Genoa, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali è chiamato ora ad una altro colpo che vada ad arricchire il reparto offensivo bianconero. Ai tanti nomi usciti nelle precedenti ore, tra cui quello di Folarin Balogun, reduce da un ottimo Mondiale giocato tra le fila degli Stati Uniti, si è unito anche quello dell’attaccante del Tottenham Richarlison. Occhi su “O Pombo”. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero appunto valutato il profilo dell’ex calciatore dell’Everton come un possibile prossimo innesto per puntellare il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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