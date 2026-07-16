La Juventus ha avviato la preparazione estiva alla Continassa, con i calciatori che tra pochi giorni affronteranno un ciclo di amichevoli. Il primo test sarà contro il Basilea, in programma prima dell'inizio del campionato. La squadra si sta preparando con allenamenti mirati in vista della nuova stagione, che includeranno diverse partite amichevoli.

Iniziata negli scorsi giorni alla Continassa la preparazione estiva in vista della prossima stagione, i calciatori della Juventus inizieranno a breve un breve ciclo di amichevoli che li accompagnerà all’inizio del campionato. La prima di queste vedrà affrontarsi tra di loro gli uomini di Luciano Spalletti da un lato, ed il Basilea di un ex leggenda bianconera dall’altro: Stephan Lichtsteiner. I convocati della Juventus: ecco chi manca all’appello. Sono ventinove i giocatori della Vecchia Signora momentaneamente a disposizione del loro allenatore: tra questi, ventitré fanno parte della prima squadra, mentre sei arriveranno come rinforzi dalla Next Gen. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Juventus, al via il programma delle amichevoli: il Basilea come primo test

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