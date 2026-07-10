Calcio Arezzo | definito il programma delle amichevoli

Arezzo, 10 luglio 2026 – L' Arezzo ha ufficializzato i l calendario delle amichevoli che accompagneranno la squadra durante la preparazione estiv a in vista della stagione 202627. Gli amaranto svolgeranno il ritiro tra Rigutino e Clusone dal 18 al 30 luglio, affrontando una serie di test utili per mettere minuti nelle gambe e consentire allo staff tecnico di valutare la condizione del gruppo. Il primo appuntamento è fissato per sabato 11 luglio alle ore 18 al Centro Sportivo "Giusy Conti" di Rigutino, dove l' Arezzo sfiderà una rappresentativa locale. Pochi giorni dopo, giovedì 16 luglio, sempre alle 18 e nella stessa sede, andrà in scena la tradizionale partitella in famiglia tra Arezzo A e Arezzo B. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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