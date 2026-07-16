Juventus ai nastri di partenza ma quante incognite | mercato in stallo

La Juventus ha iniziato la stagione sotto la guida di Luciano Spalletti, ma il mercato rimane fermo e molte questioni sono ancora da definire. La squadra si prepara senza aver completato le operazioni di mercato, creando incertezza tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Le trattative aperte non hanno prodotto risultati concreti e il team si presenta con diversi ruoli ancora da rinforzare. La stagione è alle porte, mentre le trattative continuano a rimanere in sospeso.

La Juventus inizia la stagione con tante incognite da risolvere per Carevali. Il mercato non si sblocca. La Juventus ha iniziato la nuova stagione agli ordini di Luciano Spalletti. I cartello “lavori in corso”, però, è ancora appeso a chiare lettere. Il tecnico toscano durante il campionato si troverà ad allenare una formazione, verosimilmente, diversa da quella che attualmente si è ritrovata per il primo giorno di raduno. (AnsaFoto) – serieanews Il mercato dei bianconeri, infatti, fatica a decollare, tra esuberi da piazzare, giocatori a cui trovare una sistemazione, e trattative in entrata ancora da limare o da gestire, tenendo conto ovviamente di quelle che sono le esigenze di bilancio. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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