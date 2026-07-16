Juve Primavera Contarini all’addio | è ufficiale Sarà un giocatore del Verona
La Juve Primavera ha annunciato ufficialmente la cessione di Jacopo Contarini al Verona. L’esterno, nato nel 2007, lascia il club torinese a titolo definitivo. Il comunicato del club conferma la partenza del giocatore, senza ulteriori dettagli sul trasferimento. Contarini lascia così la squadra giovanile dopo aver giocato con il settore giovanile bianconero.
Juve Primavera, Contarini all’addio: è ufficiale. L’esterno classe 2007 sarà un giocatore del Verona. Il comunicato del club. La Juve Primavera saluta Jacopo Contarini a titolo definitivo. L’esterno classe 2007 passa all’ Hellas Verona. Si interrompe così un percorso in bianconero che perdurava dal 2021. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL COMUNICATO – Jacopo Contarini saluta la Juventus e passa a titolo definitivo all’Hellas Verona. Il laterale classe 2007, arrivato a Torino nel 2021 e cresciuto nel Settore Giovanile bianconero, ha collezionato complessivamente 18 presenze con l’Under 20 della Juventus nella stagione appena terminata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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