Juve Primavera Contarini all’addio | è ufficiale Sarà un giocatore del Verona

Da juventusnews24.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juve Primavera ha annunciato ufficialmente la cessione di Jacopo Contarini al Verona. L’esterno, nato nel 2007, lascia il club torinese a titolo definitivo. Il comunicato del club conferma la partenza del giocatore, senza ulteriori dettagli sul trasferimento. Contarini lascia così la squadra giovanile dopo aver giocato con il settore giovanile bianconero.

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Juve Primavera, Contarini all’addio: è ufficiale. L’esterno classe 2007 sarà un giocatore del Verona. Il comunicato del club. La Juve Primavera saluta Jacopo Contarini a titolo definitivo. L’esterno classe 2007 passa all’ Hellas Verona. Si interrompe così un percorso in bianconero che perdurava dal 2021. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL COMUNICATO – Jacopo Contarini saluta la Juventus e passa a titolo definitivo all’Hellas Verona. Il laterale classe 2007, arrivato a Torino nel 2021 e cresciuto nel Settore Giovanile bianconero, ha collezionato complessivamente 18 presenze con l’Under 20 della Juventus nella stagione appena terminata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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