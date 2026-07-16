Juve Primavera Contarini all’addio | è ufficiale Sarà un giocatore del Verona

Juve Primavera, Contarini all’addio: è ufficiale. L’esterno classe 2007 sarà un giocatore del Verona. Il comunicato del club. La Juve Primavera saluta Jacopo Contarini a titolo definitivo. L’esterno classe 2007 passa all’ Hellas Verona. Si interrompe così un percorso in bianconero che perdurava dal 2021. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL COMUNICATO – Jacopo Contarini saluta la Juventus e passa a titolo definitivo all’Hellas Verona. Il laterale classe 2007, arrivato a Torino nel 2021 e cresciuto nel Settore Giovanile bianconero, ha collezionato complessivamente 18 presenze con l’Under 20 della Juventus nella stagione appena terminata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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