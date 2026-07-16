Nei dialoghi tra Juventus e Tottenham è spuntato il nome di Richarlison. L’AD bianconero Giovanni Carnevali ha rapporti stretti con l’allenatore degli Spurs, ex allenatore a Sassuolo. Questo legame ha facilitato i contatti tra le due società. Non ci sono ancora dettagli ufficiali su eventuali trattative, ma il nome dell’attaccante brasiliano è stato menzionato nelle conversazioni. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata da parte delle parti coinvolte.

C’è un filo rosso, anzi neroverde, che unisce Juventus e Tottenham e facilita qualsiasi tipo di contatto, anche di mercato. L'ad bianconero Giovanni Carnevali ha un rapporto privilegiato con Roberto De Zerbi, un tempo "suo" allenatore a Sassuolo e adesso guida degli Spurs. Le chiacchierate tra i due sono frequenti e nei giorni scorsi il dirigente juventino ha sfruttato il feeling col bresciano per approfondire la situazione di Guglielmo Vicario. Il portiere azzurro, in uscita dal club inglese dopo l'arrivo di Martin Dubravka, è la prima alternativa della Juventus al "Dibu" Martinez dell'Aston Villa. Carnevali e De Zerbi sono partiti da Vicario, ma tra i vari discorsi è spuntato anche il nome di Richarlison, attaccante col contratto in scadenza fra un anno (giugno 2027). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, nei dialoghi col Tottenham spunta Richarlison

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