La Juventus sta considerando seriamente l'acquisto di Franck Kessie, attualmente in forza al Milan. Il centrocampista, che ha guidato il club rossonero alla vittoria dello scudetto, è stato messo sotto osservazione dalla dirigenza bianconera. Tuttavia, il principale ostacolo riguarda l'ingaggio, che potrebbe rappresentare un problema per le trattative in corso. La società torinese valuta la possibilità di inserire il giocatore nella rosa per la prossima stagione.

Torino, 16 luglio 2026 - La Juventus osserva, valuta e attende, ma a centrocampo sta provando la carta Franck Kessie, leader del Milan scudettato con Stefano Pioli. Il gradimento nei confronti dell'ivoriano non è mai venuto meno, ma trasformare l'interesse in una trattativa concreta richiederà il superamento di un ostacolo ben preciso: l'ingaggio. L’ex centrocampista dell' Al-Ahli, si è svincolato il 30 giugno, ha fatto richieste economiche importanti, superiori agli attuali parametri della Juventus. È questo il principale freno a un'operazione che, sotto il profilo tecnico, avrebbe basi solide. Il club bianconero, infatti, è impegnato da... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, Kessie più di un’idea, ma c’è l’ostacolo ingaggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dovbyk-Genoa, De Rossi non molla la presa: ma è l’ingaggio il vero ostacoloDaniele De Rossi mantiene l'interesse per l’attaccante ucraino e continua a spingere per portarlo al Genoa.

Kessiè incanta al Mondiale, ma per la Juventus resta un’idea: non una prioritàDurante il Mondiale, Franck Kessiè ha mostrato ottime prestazioni con la nazionale ivoriana, attirando l’attenzione di diversi club.

Temi più discussi: Kessie flirta, Juve in tutti i modi: perché Massara è ottimista sull'affare; Juventus, doppio colpo rossonero per Massara? Offerta per Kessie, idea Theo Hernandez; Kessie-Juve, ora o mai più: l'ivoriano si è proposto, Spalletti ci pensa. Ecco le quote; Mercato Juve: non è finita per Dibu Martinez e contatto Spalletti-Vicario! Novità Kessie, su Oyarzabal...

Novità Kessie La richiesta dell'ivoriano alla Juventus sarebbe di un contratto da €6M/Stagione più bonus. Al momento solo i dirigenti del calciatore stanno parlando con la Juve e si potrebbe trovare un accordo a un po' meno! @AlfredoPedulla #juve #mer x.com

Juve, Kessie più di un’idea, ma c’è l’ostacolo ingaggioL’ex Milan è svincolato e ha aperto alla Juventus, ma serve trovare la quadra sull’ingaggio: Carnevali deve agire nel solco della sostenibilità economica e per ora c’è distanza tra richiesta e offerta ... sport.quotidiano.net

Juve, Kessie more than an idea, but there's the obstacle of salaryThe former AC Milan player is a free agent and has opened up to Juventus, but a deal needs to be reached regarding his salary: Carnevali must act within the framework of economic sustainability and fo ... sport.quotidiano.net