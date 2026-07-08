Dovbyk-Genoa De Rossi non molla la presa | ma è l’ingaggio il vero ostacolo
Daniele De Rossi mantiene l'interesse per l’attaccante ucraino e continua a spingere per portarlo al Genoa. Secondo fonti, il tecnico del club ha ripetutamente manifestato il suo pressing sull’attaccante, che aveva già portato in Italia durante la sua gestione alla Roma nel 2024. Tuttavia, l’ostacolo principale resta l’ingaggio richiesto dall’attaccante, che ancora non è stato definito. La trattativa tra le parti è in corso, ma non ci sono ancora accordi definitivi.
C’è un pressing che non si è mai fermato, ed è quello di Daniele De Rossi su Artem Dovbyk. Secondo quanto riportato da corrieredellosport.it, il tecnico del Genoa continua a insistere personalmente sull’attaccante ucraino, lo stesso che portò nella Capitale nell’estate del 2024 quando sedeva sulla panchina della Roma. Un legame diretto, quello tra i due, che oggi il Grifone prova a trasformare in un’arma di mercato concreta. Un attaccante ai margini del progetto Gasperini. Il contesto in cui si muove questa trattativa è chiaro: Dovbyk, ex Girona, è ormai considerato fuori dai piani tecnici di Gian Piero Gasperini, e la Roma lavora per monetizzare al meglio la sua cessione dopo appena una stagione in giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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