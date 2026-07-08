Dovbyk-Genoa De Rossi non molla la presa | ma è l’ingaggio il vero ostacolo

Notizia in breve

Daniele De Rossi mantiene l'interesse per l’attaccante ucraino e continua a spingere per portarlo al Genoa. Secondo fonti, il tecnico del club ha ripetutamente manifestato il suo pressing sull’attaccante, che aveva già portato in Italia durante la sua gestione alla Roma nel 2024. Tuttavia, l’ostacolo principale resta l’ingaggio richiesto dall’attaccante, che ancora non è stato definito. La trattativa tra le parti è in corso, ma non ci sono ancora accordi definitivi.