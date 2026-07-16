Sono stati assegnati 20 milioni di euro al sistema dei servizi sociali della provincia di Taranto attraverso il Just Transition Fund. La somma, destinata a rafforzare il welfare locale, fa parte di un programma nazionale. La ripartizione delle risorse mira a migliorare l’assistenza sociale e i servizi pubblici nella regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente nel quadro di interventi finanziari per sostenere le aree interessate dalla transizione energetica.

Tarantini Time Quotidiano Nuove risorse per il sistema dei servizi sociali della provincia di Taranto. Nell’ambito del Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 sono stati destinati 20 milioni di euro agli Ambiti Territoriali Sociali del territorio ionico, con l’obiettivo di consolidare la rete del welfare e rafforzare gli interventi a favore delle categorie più vulnerabili. Il finanziamento consentirà di sostenere progetti dedicati ai minori, alle persone con disabilità, agli anziani non autosufficienti e ai nuclei familiari che vivono situazioni di disagio. Tra gli interventi previsti figurano il potenziamento dell’assistenza domiciliare, dei servizi educativi, dei centri diurni e dei percorsi finalizzati all’autonomia delle persone più fragili. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Just Transition Fund, 20 milioni di euro per rafforzare il welfare nel Tarantino

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Argomenti più discussi: Fondi Jtf per Taranto, 20 milioni per progetti di cura e inclusione sociale; Welfare, 20 milioni per Taranto e provincia; Welfare e inclusione, 20 milioni agli Ambiti sociali della provincia di Taranto; 20 milioni agli Ambiti Territoriali Sociali di Taranto per servizi di cura e inclusione. L'assessore Casili: Costruiamo un sistema di welfare più solido, inclusivo e vicino ai cittadini.