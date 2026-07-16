Jannik Sinner in visita di controllo al J Medical di Torino Salute e prestazioni al primo posto

Da napolipiu.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner si è recato recentemente al J Medical di Torino per una visita di controllo, pochi giorni dopo aver vinto il suo secondo torneo consecutivo a Wimbledon. La visita è stata effettuata per monitorare le sue condizioni di salute e prestazioni. L’atleta, di 24 anni, ha scelto questa struttura per verificare il suo stato di forma. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo ai risultati della visita o al suo stato di salute.

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Jannik Sinner: Successo e Salute Dopo Wimbledon. TORINO (ITALPRESS) – Jannik Sinner, il 24enne talento altoatesino, si è recato recentemente al J Medical di Torino per una visita di controllo, poche giorni dopo aver conquistato il suo secondo successo consecutivo a Wimbledon. La struttura, diventata un punto di riferimento per il campione, lo aveva già accolto nel maggio scorso, al termine del Roland Garros, per esami di routine. Questa attenzione verso la propria salute è indicativa del suo approccio professionale e del desiderio di mantenere alti standard di prestazioni. I Successi e la Popolarità di Sinner in Italia. La carriera di Jannik Sinner prosegue con una serie impressionante di risultati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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