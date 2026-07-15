jannik sinner fa tappa al j medical per un controllo di routine

Jannik Sinner si è recato presso il J-Medical di Torino per un controllo di routine. Dopo aver concluso la partecipazione a Wimbledon con un secondo successo consecutivo, il tennista ha trascorso alcuni giorni di riposo. Prima di partire per le vacanze, ha effettuato alcune analisi mediche presso la struttura. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali esami specifici o sui risultati.

Dai prati verdi dei Championships. al J-Medical. Jannik Sinner, dopo aver centrato il secondo storico successo consecutivo a Wimbledon e dopo essersi concesso un paio di giorni di riposo, si è presentato alla struttura medica torinese per una serie di analisi di routine prima di volare verso le meritate vacanze. Nessuna preoccupazione e niente a che vedere con gli esami a cui si era sottoposto al San Raffaele di Milano dopo il clamoroso crollo del Roland Garros. Si tratta di un semplice controllo già programmato per, evidentemente, fare il punto della situazione sul suo stato di forma. Come spiega la Gazzetta dello Sport, la sensazione è che questa visita sia servita per monitorare le novità messe in atto a Church Road. 🔗 Leggi su Oasport.it

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