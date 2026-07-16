James lotta politica per la felicità

Da ilmanifesto.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il primo numero di una nuova rivista è stato pubblicato il 29 luglio, includendo storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago. La pubblicazione presenta un formato inedito con due puntate e si distingue per la presenza di contenuti di autori italiani e internazionali.

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Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. In tempi di guerra senza tregua al passato, apre il cuore scoprire che c’è chi prova a riannodare i fili della migliore tradizione del pensiero critico di casa nostra, in un proficuo dialogo intergenerazionale. È il caso del rapporto fra uno dei più originali sociologi del lavoro (e apripista dell’americanistica) italiani, Ferruccio Gambino, classe 1941, e l’americanista bolognese Matteo Battistini, classe 1979. Sei anni... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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