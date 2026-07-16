Un weekend di lusso in Sardegna si svolge con voli in jet privato, dove il focus non è sull’aereo ma sul tempo risparmiato. Chi utilizza un jet privato non acquista un mezzo più elegante, ma si limita a ottenere più ore libere. L’evento, parte di Itama Power Circle 2026, evidenzia come il concetto di lusso sia legato alla gestione del tempo, piuttosto che alla spesa per un’unità di trasporto esclusiva.

Lezione numero uno: il lusso è il tempo (ovvero, come si vola in jet privato) Chi vola con un jet privato non compra un aereo più bello. Compra il tempo. Niente due ore di anticipo, niente code, niente nastri che inghiottono trolley. Scendi dall'auto, attraversi la lounge, un controllo di sicurezza gentile quanto rapido –con caffè offerto, perché anche la burocrazia qui ha buone maniere– e un van ti porta dritto davanti all'hangar, dove il Praetor 600 di Flexjet ti aspetta con la scaletta abbassata. A bordo, il concetto di posto a sedere viene riscritto: al posto dei sedili, 7 poltrone in pelle da salotto buono accompagnate da un divanetto a due posti, tavolini estraibili in radica, punti luce dorati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Itama Power Circle 2026: weekend di lusso in Sardegna

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L'Itama Power Circle a Porto Rotondo: presentato il nuovo Itama 70

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