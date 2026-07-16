Italian Global Series | il protagonista di Angel e Bones incanta l’intero pubblico

Durante l’Italian Global Series 2026 a Riccione, giovedì 9 luglio, uno dei protagonisti di serie tv più noti ha attirato l’attenzione del pubblico. L’attore, conosciuto per ruoli in “Angel” e “Bones”, ha partecipato al red carpet, lasciando il pubblico entusiasta. La presenza dell’attore ha suscitato grande interesse tra i fan presenti all’evento sulla riviera romagnola.

Uno dei volti più amati della televisione è riuscito a incantare tutti i suoi fan nella riviera romagnola. Red carpet d’eccezione all’ Italian Global Series 2026 a Riccione giovedì 9 luglio, protagonista una vera star della serialità contemporanea, David Boreanaz. Accolto dal pubblico con grande calore, l’attore ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera insieme al giornalista Hakim Zejjari. Volevi fare l’attore già a 7 anni, che cosa ti aveva ispirato? – gli ha chiesto subito Zejiari. “ Mio padre lavorava in televisione ed effettivamente, a 7 anni, ebbi l’occasione di vedere recitare Yul Brynner dal vivo rimanendo folgorato dal suo spirito nel cogliere il suo personaggio in The King & I. 🔗 Leggi su Screenworld.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DE UN GRUPO DE WHATSAPP A DESAFIAR AL PODER | La Historia de Somos Pueblo

Notizie e thread social correlati

L’amatissimo protagonista di Bones e Buffy sbarca a Riccione per l’Italian Global SeriesUn attore noto per ruoli in serie televisive degli anni ’90 e 2000 è arrivato a Riccione per partecipare all’Italian Global Series.

Leggi anche: Italian Global Series: grande accoglienza per Richard Gadd, il protagonista di Baby Reindeer e Half Man

Temi più discussi: Italian Global Series; Italian Global Series, tra i premiati Portobello e La Legge di Lidia Poet; Italian Global Series Festival, Lucia Borgonzoni: Una scommessa vinta; Italian Global Series: Rita Pavone e Matilde Gioli.

A #ItalianGlobalSeries #RichardGadd, autore, sceneggiatore e attore scozzese, protagonista della serie Half Man, e l’attrice, autrice e produttrice americana Natasha Lyonne, hanno ricevuto rispettivamente il Breakthrough Storyteller Award e il Maximo Excel x.com

[BIG NEWS] Serie A Football Simulation Game — Coppa Italia & Daily Challenge is live, compete for the global leaderboard reddit

Intervista a Titus Welliver all’Italian Global Series 2026Titus Welliver è diventato uno dei volti più riconoscibili della serialità contemporanea. Ma è soprattutto Harry Bosch, il detective protagonista di Bosch ... tvserial.it

Italian Global Series, a Rimini il più premiato è Marco BellocchioBilancio positivo per l'evento che raccoglie l'eredità del Roma Fiction Fest. Trionfa il regista piacentino con Portobello tra le miniserie. Miglior tv movie Franco Battiato. Il lungo viaggio ... rainews.it