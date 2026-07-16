Italian Global Series | grande accoglienza per Richard Gadd il protagonista di Baby Reindeer e Half Man

Durante un evento sulla riviera romagnola, l’attore e creatore di due miniserie, noto per Baby Reindeer e Half Man, è stato accolto con entusiasmo dal pubblico presente. La manifestazione ha attirato numerosi appassionati e addetti ai lavori del settore televisivo, che hanno seguito con attenzione la sua partecipazione. La sua presenza ha rappresentato il momento centrale dell’iniziativa, attirando l’attenzione sui progetti di cui è protagonista.

L’attore e creatore di due tra le miniserie più intense e spiazzanti del panorama seriale moderno odierno, è stato protagonista dell’evento più importante del settore nella riviera romagnola. La Sala Polissena del Palariccione è stata ancora una volta affollata per una delle ultime Conversazioni dell’Italian Global Series. Protagonista, venerdì 10 luglio, l’attore, autore e produttore britannico Richard Gadd, tre premi Emmy per Baby Reindeer (miglior miniserie, miglior sceneggiatura e miglior attore), al Festival per presentare il suo ultimo lavoro, la serie Half Man (una serie originale HBO e BBC disponibile su HBO Max in Europa, US e America Latina e BBC iPlayer in UK) di cui è ideatore, autore e protagonista. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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