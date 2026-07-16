Italia Pirlo favorito per la panchina | decide Malagò

Il presidente del Comitato Olimpico ha comunicato che Andrea Pirlo è il candidato più probabile per la guida della Nazionale italiana di calcio. Dopo un periodo di valutazioni, la sua candidatura sembra aver preso quota rispetto ad altri nomi. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane. Non ci sono ancora annunci ufficiali, ma le discussioni interne sembrano orientate verso questa scelta.

La panchina della Nazionale italiana si avvicina a un possibile punto di svolta. Dopo giorni di indiscrezioni e valutazioni, Andrea Pirlo avrebbe guadagnato terreno fino a diventare il principale candidato per guidare gli azzurri. L’ex centrocampista, campione del mondo nel 2006, sarebbe il profilo indicato dal nuovo direttore tecnico Paolo Maldini. L’idea è affidargli l’inizio di un nuovo ciclo, puntando su una figura profondamente legata alla storia recente della Nazionale. La posizione dei club di Serie A sarebbe stata differente. Le società avrebbero infatti manifestato una preferenza per Antonio Conte, considerato il nome ideale per rilanciare immediatamente l’Italia. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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