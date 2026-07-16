Il clima in Italia presenta condizioni diverse tra le regioni, con il caldo in aumento durante la terza ondata di afa e temporali intensi che hanno colpito il nord. I nubifragi di ieri hanno interessato il Triveneto e l’Emilia-Romagna, provocando danni diffusi. Le temperature sono destinate a raggiungere il picco di questa ondata di caldo, mentre le precipitazioni si sono concentrate soprattutto nel nord del paese.

Il meteo, si va verso il picco del caldo di questa terza ondata di afa. Ma ieri una pesante ondata di nubifragi si è abbattuta sul nord, colpite il Triveneto e l’Emilia-Romagna, numerosi i danni. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Italia divisa tra caldo e temporali

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