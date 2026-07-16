Italia agli italiani non è una frase condivisibile Perché Valditara sbaglia
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Italia agli italiani non è una frase condivisibile. Perché Valditara sbaglia
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Valditara difende gli studenti di Cesena: «“L’Italia agli italiani” è una frase condivisibile»Due studenti del Liceo Monti di Cesena hanno esposto uno striscione con la frase “L’Italia agli italiani”.
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Temi più discussi: Striscione Cesena, Valditara: condivisibile scrivere Italia a italiani; Valditara difende gli studenti del Liceo Monti: Scritta l'Italia agli italiani è condivisibile; Valditara: Scrivere l'Italia agli italiani è condivisibile; Italia agli italiani. La scuola di Valditara.
Lo striscione delle polemiche, quello apparso a Cesena l’ultimo giorno di scuola, filmato e diffuso di chat in chat in un video diventato virale con scritto L’Italia agli italiani non ha nulla di censurabile. Anzi, è condivisibile, perché comprende tutti i cittadini facebook
Ispezione a scuola per lo striscione L'Italia agli italiani, Valditara difende gli studenti di Cesena: Frase condivisibile. Nell'Italia che vorrei, sarebbe condivisibile (e non divisiva) Bella Ciao. #Valditara #Cesena #16luglio #15luglio #governodellafuffa #Vann x.com
Valditara: 'L'Italia agli italiani' non è razzista. Dubbi sulle sanzioni a CesenaValditara critica la sanzione agli studenti di Cesena per lo striscione 'L'Italia agli italiani': 'Discrepanza tra regole violate e punizione' ... it.blastingnews.com
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