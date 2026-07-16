Istrice parla Pagliantini | Jonatan? Può dire la sua Ma i nostri rapporti storici sono quelli invernali

Il capitano dell’Istrice, Claudio Pagliantini, ha commentato il ritorno in campo dopo due stagioni come spettatore. Ha detto che Jonatan può esprimersi, ma i loro rapporti sono storicamente legati alle competizioni invernali. Pagliantini ha anche espresso la volontà di mettere in pratica sul campo il lavoro svolto durante l’inverno.

di Laura Valdesi SIENA Capitano dell’Istrice Claudio Pagliantini, che effetto fa tornare sul tufo dopo due Carriere da spettatori? "C’è grande voglia di portare sul campo il lavoro effettuato durante l’inverno. La Contrada non cambia gli obiettivi prefissati a inizio mandato, proseguendo a fare il Palio all’insegna della continuità rispetto al lavoro dei precedenti capitani". Cosa ha visto di interessante in quello di Provenzano che magari risulterà utile per l’Assunta? "Il Palio di luglio è il primo schermo che guardiamo e che analizziamo nell’ottica di agosto. Ha confermato i fantini protagonisti, ci sono state anche delle belle sorprese da parte degli esordienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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