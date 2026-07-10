Ad Affari Tuoi Deborah torna a casa a mani vuote ma De Martino la consola | Herbert offrirà la cena a tutti

Nella puntata di giovedì 9 luglio di Affari Tuoi, Deborah torna a casa senza vincite dopo aver scambiato 300mila euro e aver rifiutato il cambio. La sua partita dall’Umbria si conclude con un risultato negativo, portando a casa solo il pesce-spara. Durante la trasmissione, De Martino le ha detto che Herbert offrirà la cena a tutti.

Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 9 luglio, la partita di Deborah dall'Umbria è un disastro. Prima scambia i 300mila euro, poi rifiuta il cambio e torna a casa con il pesce-spara. A consolarla ci pensa De Martino: "Herbert Ballerina pagherà la cena per tutti noi, siamo 250 persone". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Affari Tuoi: 'Deborah rifiuta l'ultimo CAMBIO offerto dal dottore,e torna a casa con 'Pesce Spara '

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