Le forze armate statunitensi hanno condotto una serie di attacchi contro l'Iran per la quinta notte consecutiva. L’obiettivo dichiarato è ridurre le capacità militari iraniane. Non sono stati comunicati dettagli sui danni o sui bersagli specifici. Nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali vittime o risposte da parte iraniana. La sequenza di attacchi continua senza interruzioni da diversi giorni.

Le forze armate statunitensi hanno avviato una "nuova ondata di attacchi contro l'Iran, per la quinta notte consecutiva, con l'obiettivo di indebolire ulteriormente le capacità militari iraniane". L'ha riferito il Comando centrale dell'esercito americano (Centcom) in un post su X. Sullo sfondo dell'intensificarsi degli attacchi incrociati fra Usa e Iran, che da giorni hanno di fatto mandato in frantumi il cessate il fuoco, Teheran ha alzato la posta in gioco e, dopo avere bloccato lo Stretto di Hormuz, avrebbe chiesto agli Houthi dello Yemen di prepararsi a chiudere lo Stretto di Bab el-Mandeb qualora Donald Trump dovesse dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture energetiche iraniane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Iran, gli Stati Uniti lanciano nuova ondata di attacchi

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Perché gli STATI UNITI stanno ATTACCANDO lIRAN

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