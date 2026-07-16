Io sono cultura nel 2025 crescono valore aggiunto e occupazione
Nel 2025, si prevede un aumento del valore aggiunto e dell’occupazione nel settore culturale. La crescita riguarda sia le attività legate alla cultura che quelle che promuovono bellezza e patrimonio. Il settore si conferma come un elemento chiave dell’economia e dell’identità sociale, con un incremento delle opportunità di lavoro e dei ricavi generati. I dati indicano che la cultura continuerà a rappresentare un motore di sviluppo economico nel prossimo futuro.
Roma, 16 lug. (askanews) - Cultura e bellezza vanno a braccetto e anzi sono i tratti identitari nella società e nell'economia. Nel 2025 sono cresciuti valore aggiunto e occupazione nel sistema produttivo culturale e creativo, rispettivamente 115,8 miliardi di euro con un +3,3% rispetto al 2024 e 1,5 milioni di addetti, con un balzo di 5,7% dell'occupazione complessiva del Paese. Sono questi i dati principali che emergono dal rapporto "Io sono cultura", giunto alla sedicesima edizione, realizzato congiuntamente da Unioncamere, e dal suo Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, da Fondazione Symbola e Deloitte. I dati del 2025 confermano sistema Produttivo Culturale e Creativo italiano come motore di sviluppo economico, occupazionale e sociale del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Io sono cultura, nel 2025 crescono valore aggiunto e occupazione
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