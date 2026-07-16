Inzaghi vuole Tomori | l' Al-Hilal tenta il colpo in casa Milan La richiesta del Diavolo

L'Al-Hilal sta cercando un difensore centrale nel mercato italiano, con l'interesse rivolto a Tomori del Milan. La richiesta del club rossonero per il giocatore non è stata ancora comunicata ufficialmente. La squadra saudita, allenata da Inzaghi, vuole rafforzare la difesa dopo la recente sconfitta in campionato, che ha visto i rivali dell'Al-Nassr vincere il titolo. La trattativa tra i due club è in corso, ma non ci sono ancora dettagli definitivi.

L' Al-Hilal di Simone Inzaghi, reduce dalla beffa in campionato per soli due punti nella corsa al titolo contro i rivali dell'Al-Nassr nell'ultima edizione della Saudi Pro League, è attivamente alla ricerca di un difensore centrale di spessore nel mercato della Serie A italiana. I vertici del club arabo hanno messo gli occhi su due profili che godono di grandissimo mercato: il primo è il colombiano Jhon Lucumí del Bologna, classe 1998; il secondo è il difensore inglese del Milan, Fikayo Tomori, classe 1997. Tomori nelle gerarchie di Amorim e il forte pressing di Inzaghi. Se Lucumí si trova da tempo nel mirino dell'Inter e soprattutto della Juventus, la situazione attorno a Tomori appare ancora più dinamica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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