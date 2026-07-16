Due artisti britannici si esibiranno in piazza Roma durante la quarta serata del festival Jazz Open Modena. La serata prevede un doppio concerto e, possibilità, un duetto tra i due musicisti. L’evento si svolge di notte, attirando pubblico e appassionati di jazz. La manifestazione si svolge all’aperto, in un’area centrale della città, e coinvolge talenti del panorama musicale britannico. Non sono stati indicati dettagli su orari o nomi specifici degli artisti.

Due strepitosi talenti british per un doppio concerto (e magari per un duetto) animeranno la quarta serata del festival Jazz Open Modena in piazza Roma. Alle 20 sarà sul palco Joss Stone, poi alle 22.15 Jamie Cullum per un doppio live che si annuncia davvero coinvolgente. Non ancora quarantenne ma già con più di vent’anni di carriera, la cantante inglese vanta oltre 15 milioni di album venduti, un Grammy e due Brit Awards. Il suo mito è Aretha Franklin, e ne ha tratto ispirazione per creare uno stile personale, fra contemporary soul, r&b, funk e reggae. Jamie Cullum ha 46 anni ma ne dimostra anche venti in meno, e ci torna alla mente il suo ‘pirotecnico’ live al Vox di Nonantola nel 2006. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ilrestodelcarlino.it - Invasione british in piazza Roma. La notte magica di Stone e Cullum

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Italian Gospel Choir, notte magica. In piazza Ariostea le trecento vociNel giorno del solstizio d’estate e durante la Notte Rosa, alle 21, si è svolto un concerto dell’Italian Gospel Choir in piazza Ariostea a Ferrara.

La notte magica di Darderi a Roma: Fano aspetta la semifinale tra maxischermo e tennis mania. “Boom di iscrizioni”Nella notte tra giovedì e venerdì, Fano si è animata per un evento sportivo che ha attirato molti appassionati.