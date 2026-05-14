La notte magica di Darderi a Roma | Fano aspetta la semifinale tra maxischermo e tennis mania Boom di iscrizioni

Nella notte tra giovedì e venerdì, Fano si è animata per un evento sportivo che ha attirato molti appassionati. La città ha acceso i maxischermi per seguire in diretta la partita di tennis, con un’affluenza record di iscrizioni per le attività collegate. La serata si è conclusa con l’attesa per la semifinale, mentre in strada si sono visti molti tifosi e appassionati che hanno condiviso l’entusiasmo.

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Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 14 maggio 2026 - Fano stanotte non ha dormito. O meglio: ha dormito tardi, molto tardi. Con gli occhi spalancati davanti alla televisione fino alle due e mezza del mattino, ipnotizzata da un ragazzo che in pochi mesi è riuscito in qualcosa di rarissimo: far appassionare al tennis anche chi una partita non l’aveva mai seguita davvero. Perché Luciano Darderi, ormai, non è soltanto un tennista. È diventato una storia collettiva. Un ragazzo molto amato in città per quel filo che lega la sua famiglia a Fano, per quell’orgoglio quasi ostinato di sentirsi fanese pur essendo nato in Argentina. Doppio passaporto, italiano dall’accento argentino, sangue sudamericano e radici che affondano in piazza Andrea Costa, dove per anni il nome Darderi è stato legato a uno storico locale di famiglia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La notte magica di Darderi a Roma: Fano aspetta la semifinale tra maxischermo e tennis mania. “Boom di iscrizioni” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Darderi in semifinale a Roma dopo la lotta con Jodar fino alle 2 di notte: “Non pensavo mai di vincere”Luciano Darderi batte Rafa Jodar nei quarti degli Internazionali d'Italia dopo 3 ore di battaglia e un'interruzione per il fumo. Leggi anche: Champions League, per la Sir una notte magica. Ma la semifinale scudetto già bussa alle porte Argomenti più discussi: Ore 14 da oggi non va più in onda, la scelta strana della Rai: Milo Infante cancellato (ma salva il serale); Brianna Guagliardo, la donna che ha conquistato Luciano Darderi; Grande successo? per il concerto di Francesco Giannini a Badolato Borgo. La notte magica di Darderi a Roma: Fano aspetta la semifinale tra maxischermo e tennis mania. Boom di iscrizioniLa città sveglia fino alle 2.30 per seguire l’impresa del fanese d’adozione agli Internazionali. Ora si pensa a una visione pubblica della semifinale contro Ruud. Intanto Darderi sale almeno al nume ... msn.com