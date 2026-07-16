Inter Pavard resta un osservato speciale | nei primi allenamenti si gioca la possibilità di una permanenza
Durante i primi allenamenti con il nuovo tecnico, il difensore francese ha partecipato a sessioni di lavoro che potrebbero determinare il suo futuro in squadra. Nei giorni scorsi, la dirigenza e lo staff tecnico hanno monitorato attentamente la sua condizione e il suo rendimento. La sua presenza tra i giocatori disponibili rimane in bilico, con decisioni che potrebbero essere prese nelle prossime settimane.
di Paolo Moramarco Inter, Pavard resta un osservato speciale: in questi primi allenamenti con Chivu il francese si gioca la possibilità di una permanenza in nerazzurro. Benjamin Pavard si conferma uno dei giocatori più monitorati dall’ Inter durante i primi giorni di preparazione estiva guidata da Cristian Chivu. Come riporta il Quotidiano Sportivo, « sembrava essere solo di passaggio, ma il giocatore sta dimostrando una grande voglia di riconquistarsi l’Inter ». Contratto pesante e decisione da prendere. La conferma del francese non è ancora certa, anche per via del suo pesantissimo contratto da 5 milioni di euro a stagione, elemento che dovrà essere valutato attentamente dalla società prima di una decisione definitiva. 🔗 Leggi su Internews24.com
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