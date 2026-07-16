Inter Pavard resta un osservato speciale | nei primi allenamenti si gioca la possibilità di una permanenza

Notizia in breve

Durante i primi allenamenti con il nuovo tecnico, il difensore francese ha partecipato a sessioni di lavoro che potrebbero determinare il suo futuro in squadra. Nei giorni scorsi, la dirigenza e lo staff tecnico hanno monitorato attentamente la sua condizione e il suo rendimento. La sua presenza tra i giocatori disponibili rimane in bilico, con decisioni che potrebbero essere prese nelle prossime settimane.