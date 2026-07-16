Dopo l’addio di Sommer, che si è trasferito al Club Brugge, l’Inter ha scelto di affiancare Ivan Provedel e Josep Martinez come portieri. Provedel è stato acquistato dalla Lazio per circa 3 milioni di euro. La decisione sulla prima maglia tra i due portieri non è ancora stata comunicata ufficialmente dall’allenatore. La coppia di portieri sarà a disposizione per la prossima stagione, ma non sono stati resi noti i dettagli sulla gerarchia tra i due.

A seguito dell’addio di Sommer, ufficializzato in questi giorni come nuovo portiere del Club Brugge, l’ Inter ha deciso di affiancare Ivan Provedel a Josep Martinez, acquistandolo per una cifra intorno ai 3 milioni di euro dalla Lazio. Il dilemma in casa nerazzurra però è uno: chi sarà tra i due il portiere titolare? Ai nastri di partenza Martinez parte avanti, ma Provedel scalpita. Ad Appiano Gentile il reparto portieri è completo: Josep Martinez, Ivan Provedel e Raffaele Di Gennaro. Quest’ultimo, come da diverse stagioni, occuperà il ruolo di terzo portiere, mentre i primi due si giocheranno il posto da titolare. Il favorito per diventare il nuovo numero 1 interista è lo spagnolo, il quale nelle ultime due stagioni ha rivestito il ruolo di secondo portiere alle spalle di Sommer. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Forzainter.eu - Inter, Martinez o Provedel come primo portiere? Lo scenario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sommer saluta l'Inter: in arrivo Provedel come vice-Martínez! | Calciomercato Inter

Notizie e thread social correlati

Inter, scelto il secondo portiere: i nerazzurri puntano forte su Provedel da affiancare a MartinezL’Inter ha deciso di puntare su Provedel come secondo portiere per la prossima stagione.

Provedel Inter, accordo totale con il portiere! Sarà lui il secondi di Martinez: sfuma VicarioL'Inter ha raggiunto un accordo con un portiere che diventerà il secondo di Martinez.

Temi più discussi: Ufficiale Provedel all'Inter, chi gioca titolare tra lui e Martinez? Le gerarchie tra i pali e il futuro di Sommer; Inter, è il giorno di Provedel: perché è stato scelto l'ex Lazio e scartato Kepa dell'Arsenal; Inter, ufficiale Provedel: quanto è costato e i dettagli del contratto; Provedel o Martinez, chi è il portiere titolare dell'Inter: la scelta di Chivu.

Inter’s possible pre-season squad: J. Martinez, Provedel, Di Gennaro Bisseck, Bastoni, C. Augusto, Pavard ? Dimarco, Andy Diouf, Luis Henrique, Marello ? Barella, Zielinski, Mkhitaryan, A. Stankovic, Frattesi, Asllani, Massolin, Akinsanmiro Pio E x.com

Inter, nel ritiro in Germania tre esami: Martinez, Pio e Stankovic sotto la lente di ChivuAlek vuole essere protagonista, Esposito guida l'attacco e lo spagnolo è alla prova da portiere titolare ... msn.com

Inter, inizia l'era Martinez: Chivu gli affida la porta, Provedel sarà il viceL'Inter è pronta ad aprire un nuovo capitolo tra i pali. Con la conclusione dell'esperienza di Yann Sommer, sarà Josep Martinez il portiere titolare della squadra di Cristian Chivu, al termine di un ... tuttomercatoweb.com

[Romano] After missing out on Marco Palestra, Inter are evaluating Andrea Cambiaso. There is also Ndoye in their radar, which something they explored during the talk with Forest about Frattesi. reddit