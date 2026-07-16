Un esponente di un partito politico ha affermato che per superare la crisi europea è necessario recuperare le radici cristiane. Secondo quanto dichiarato, queste radici non sono solo legate alla storia e all’identità culturale dei popoli europei, ma anche ai valori spirituali e religiosi, ritenuti fondamentali per affrontare le attuali difficoltà dell’Unione. La riflessione si concentra sul ruolo delle tradizioni religiose come elemento di coesione e identità.

“Sappiamo bene tutti la crisi nella quale ci troviamo come europei, come Europa, e credo che per uscirne dobbiamo recuperare le nostre radici, che non affondano semplicemente nella terra, nella storia, nella nostra identità di popoli, ma risiedono anche e soprattutto nei cieli. Quelle radici spirituali delle quali ci siamo dimenticati o che qualcuno qui, al Parlamento Europeo, tutti i giorni cerca di osteggiare”. Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Paolo Inselvini, in un’intervista al Parlamento europeo di Bruxelles a margine della conferenza "Europa e Africa", organizzata dal gruppo Ecr in collaborazione con Pro Vita & Famiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Inselvini (FdI): “Per uscire dalla crisi L’Europa deve recuperare proprie radici cristiane”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inselvini (FdI): Per uscire dalla crisi LEuropa deve recuperare proprie radici cristiane

Notizie e thread social correlati

Europa, Sberna (FdI): “San Benedetto nella sala Ecr, radici cristiane per costruire il futuro”A San Benedetto è stata dedicata la sala Ecr in Europa, pochi giorni prima dell’11 luglio, anniversario della sua proclamazione a patrono dell’Europa.

Leggi anche: Diktat eurogender, le radici cristiane dell’Europa al centro del dibattito alla Camera

Argomenti più discussi: Inselvini (FdI): Per uscire dalla crisi L’Europa deve recuperare proprie radici cristiane; Ue, Inselvini (FdI): Vogliamo riportare l'Europa alle sue radici cristiane, qui c'è chi le combatte.

Industria, Inselvini (FdI): Sostenere la chimica per evitare dipendenze da India e CinaServe un’Europa più realista, più pragmatica e più vicina alle esigenze vere dei cittadini, non alle visioni ideologiche che hanno ... stream24.ilsole24ore.com

Inselvini (FdI), 'la droga è schiavitù e morte, tolleranza zero'La droga è schiavitù e morte. Non possono esistare banalizzazioni o eccezioni.vDietro ogni dose ci sono vite spezzate, famiglie distrutte e organizzazioni criminali che si arricchiscono sulla ... ansa.it