È iniziata a Santa Croce la sostituzione dei cestini nelle strade, limitata per ora a una sola zona. La vicesindaco e assessore all’ambiente ha comunicato l’avvio dell’intervento attraverso un post sui social, allegando una mappa con le prime nuove posizioni dei contenitori.

SANTA CROCE E’ iniziata a Santa Croce l’operazione di sostituzione dei cestini nelle strade. A darne notizia, con un post sui social, la vicesindaco e assessore all’ambiente Sonia Boldrini che ha pubblicato anche una cartina con le prime nuove dislocazioni dei contenitori. "Come promesso – scrive Boldrini – in questi giorni stiamo rimuovendo i vecchi cestini rimasti o ormai malandati per sostituirli con quelli nuovi. Per il momento, anche per non gravare troppo sulle casse comunali, abbiamo concentrato questo primo intervento nella zona del centro e in un’area limitrofa leggermente allargata. Naturalmente, non appena ci sarà possibile, cercheremo di estendere il posizionamento anche nelle altre zone dove i cestini mancano o sono rotti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Iniziata la sostituzione dei cestini: "Per il momento in una sola zona"

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