Dopo la partita tra Inghilterra e Argentina, sono scoppiate polemiche riguardo alle decisioni arbitrali prese durante il match. Alcuni commentatori e tifosi hanno chiesto le dimissioni dell’arbitro, ritenendo che alcune chiamate abbiano influenzato il risultato. La partita aveva visto una squadra in vantaggio, con la possibilità di portare a casa la vittoria, ma le decisioni contestate hanno scatenato reazioni di dissenso pubblico e sui social media.

Per lunghi tratti era sembrata una notte destinata a restare nella memoria per tutt’altro motivo. Un vantaggio da difendere, il traguardo a portata di mano e un’attesa che, sugli spalti e davanti agli schermi, aveva assunto il peso di una promessa. Poi il copione si è spezzato nel finale. La squadra che fino a quel momento aveva accarezzato il sogno più grande ha visto la partita sfuggirle di mano, lasciando spazio a un silenzio pesante e a una discussione che, al momento, continua ad allargarsi ben oltre il terreno di gioco. La semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina si è conclusa sul 2-1 per la formazione sudamericana. Un esito maturato in rimonta che ha fermato i Tre Leoni a un passo dalla finale e posto il commissario tecnico al centro di una durissima contestazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Inghilterra-Argentina, scoppia la bufera dopo la partita: “Deve dimettersi”

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