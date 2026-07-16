Inflazione | Istat conferma ferma a giugno +3% su anno

A giugno 2026, l’inflazione si ferma al +3,0%, rispetto al +3,2% di maggio. L’Istat segnala che il rallentamento deriva principalmente dalla diminuzione dei prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi di trasporto e di quelli relativi a attività ricreative e culturali, oltre alla cura della persona. I prezzi dei beni e servizi sono rimasti stabili rispetto al mese precedente, confermando il dato annuale.

A giugno 2026, spiega l’Istat, l’inflazione scende al +3,0% (dal +3,2% di maggio). Il lieve rallentamento riflette essenzialmente l’attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli Alimentari non lavorati, dei Servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Un sostegno all’inflazione, d’altro canto, si deve alla moderata accelerazione dei prezzi degli Energetici. Si riduce il tasso di variazione tendenziale dei prezzi del “carrello della spesa” (da +1,9% a +1,3%), così come l’inflazione di fondo (da +1,7% a +1,6%). L’inflazione acquisita a giugno, per il 2026, resta stabile a +2,6%.? L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) registra una variazione nulla su base mensile e una variazione pari al +3,0% su base annua (da +3,2% del mese precedente); la stima preliminare era +3,1%. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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