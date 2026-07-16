Inflazione | Istat conferma a giugno rallenta al 3%**

L'Istat ha confermato che a giugno l'inflazione è rallentata, con l'indice dei prezzi al consumo che non è variato rispetto al mese precedente. L'aumento annuo dei prezzi è stato del 3,0%, in calo rispetto al 3,2% di maggio. Questi dati riguardano l'indice NIC, al netto dei tabacchi.

Roma, 16 lug. - (Adnkronos) - L'Istat conferma la stima preliminare sul rallentamento dell'inflazione a giugno. L'istituto riferisce che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione congiunturale nulla e un aumento annuo del 3,0% (da +3,2% di maggio). Il lieve rallentamento dell'inflazione riflette la dinamica dei prezzi degli Alimentari non lavorati (da +5,5% a +4,4%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,0% a +2,7%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +1,7% a +1,1%); in accelerazione sono invece i prezzi degli Energetici, regolamentati (da +5,6% a +9,2%) e non regolamentati (da +12,5% a +13,3%). 🔗 Leggi su Iltempo.it

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