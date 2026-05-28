USA | il PIL rallenta all’1,6% l’inflazione core resta al 3,3%

Da ameve.eu 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prodotto interno lordo degli Stati Uniti è cresciuto dell'1,6% nel trimestre più recente, segnando un rallentamento rispetto ai periodi precedenti. L'inflazione core, che esclude alimentari ed energia, si è mantenuta stabile al 3,3%. Questa situazione solleva dubbi sulla capacità dell’economia di contenere i prezzi senza una crescita più sostenuta, mentre la Federal Reserve potrebbe rivedere le sue decisioni sui tassi di interesse in futuro.

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? Domande chiave Perché la crescita del PIL non riesce a frenare l'inflazione core?. Come influirà il rallentamento economico sulle decisioni future della Fed?. Quali sono le cause della discrepanza tra spesa reale e prezzi?. Quanto inciderà la persistenza dell'inflazione sul potere d'acquisto dei consumatori?.? In Breve Indice PCE maggio cresciuto dello 0,3% rispetto ad aprile.. Aumento tendenziale inflazione PCE raggiunto al 3,8%.. Inflazione core mensile registrata allo 0,2% rispetto ad aprile.. Previsione analisti PCE era superiore allo 0,5% mensile..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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