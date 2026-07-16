Incubo maltempo si teme il downburst Mortalità alta cosa succede

Un fronte di maltempo sta attraversando l’Italia, con particolare intensità al Nord, dove si prevedono temporali violenti causati dall’ingresso di aria più instabile dall’Atlantico. Si temono downburst, fenomeni atmosferici molto intensi e improvvisi che possono provocare danni significativi. Le condizioni climatiche sono influenzate da un’alta pressione africana che invece mantiene temperature molto elevate nelle regioni meridionali. La situazione resta sotto osservazione per i possibili effetti dei temporali e dei fenomeni associati.

L’Italia entra in un fine settimana segnato da una netta divisione meteorologica: l’ anticiclone africano manterrà temperature eccezionalmente elevate su molte regioni, mentre al Nord l’ingresso di aria più instabile dall’Atlantico potrà innescare temporali violenti. L’attenzione è alta soprattutto per grandine, intensa attività elettrica e forti raffiche di vento. Per venerdì 17 luglio 2026, il Dipartimento della Protezione Civile, insieme ai Centri funzionali regionali, ha segnalato una situazione di allerta in quattro regioni del Settentrione. Il graduale cedimento dell’alta pressione sulle Alpi e sulle Prealpi favorirà infatti lo sviluppo di fenomeni temporaleschi localmente severi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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